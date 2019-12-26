شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عن ضم التونسى هداف كأس العالم للشباب لفريق اليد : "المفاوضات مستمرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، أنه مازالت المفاوضات مستمرة مع نادي الإفريقي التونسي من أجل إنهاء صفقة ضم التونسى إسكندر زايد إلى صفوف الفريق الأحمر لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة ، مشيراً إلي أنه من المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة انهاء بعض الأمور العالقة بالصفقة من أجل الاعلان عنها رسمياً، خاصة أن فريق الأهلى هذا الموسم يسعي الى تصحيح الأوضاع بعد الاخفاق المدوى فى الموسم الماضى بخسارة عدد كبير من البطولات ، لاسيما وان اللاعب التونسى توج ببطولة أمم أفريقيا مع تونس عام 2018 بالجابون وكأس الكؤوس الأفريقية الأخيرة مع النجم الساحلي ودوري أبطال آسيا مع العربي القطري .

لعب التونسى إسكندرزايد، فى صفوف نادى الزمالك على سبيل الإعارة في بطولة السوبر الأفريقي، والتي حصدها الفارس الأبيض على حساب الأهلى.

كما نجح زايد من قبل فى الحصول على لقب هداف بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما، في 2017 ، ، لا سيما وان اللاعب التونسى توج ببطولة أمم أفريقيا مع تونس عام 2018 بالجابون وكأس الكؤوس الأفريقية الأخيرة مع النجم الساحلي ودوري أبطال آسيا مع العربي القطري .

و يشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف فى ظل استعداد المنتخب الأول لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا يناير القادم بتونس والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 .

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.