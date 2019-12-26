شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يخضع لأشعة سونار لتحديد موعد عودته للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج علاج طبيعي لمدة 12 يوماً قادمة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، وينتهي رمضان صبحي من برنامج العلاج الطبيعي بعد 12 يوما يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي، موضحاً أن اللاعب سيجري أشعة سونار جديدة على العضلة الخلفية بعد أسبوعين للاطمئنان على حالته.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة.

Advertisements

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضي بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق الجمعة، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم في التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم بطل زيمبابوي في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.