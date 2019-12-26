شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقسم لاعبي الزمالك الي 3 مجموعات في التدريب استعدادا لزيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، بالتركيز على النواحي التكتيكية في مران اليوم والذي يقام حاليا بالملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات للتدريب على الكرة من لمسة واحدة وسرعة الارتداد من الخلف إلى الأمام، وقاد كارتيرون بنفسه فقرة فنية مع مجموعة والأخرى تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للتدريب على التحرك بدون كرة في مساحات وتحت ضغط.

وكان الحراس الثلاثة للفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي قد خاضوا تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش مران الفريق حاليا على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، حيث بدأت التدريبات بمران بدني قوي أعقبه التسديد على المرمى من عده جهات من داخل وخارج منطقة الجزاء ، وشهدت تألق الثلاثي بصورة كبيرة.

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فيما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على متابعة تدريبات الاحماء مع اللاعبين في مران اليوم والذي انطلق منذ قليل على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتدريبات احماء لمدة ربع ساعة تحت قيادة كارتيرون.

كان مران الزمالك قد انطلق منذ قليل على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق قد اعلن عن برنامج الفريق اليوم في زامبيا ، والذي تضمن تناول اللاعبون وجبة الغذاء في الحادية عشر ظهرا بعدها ألقي الجهاز الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الثانية ظهرا ثم توجه الفريق لملعب ليفي موانا واسا لخوض المران.