شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيعة» ينتظم في مران الأهلي.. وتدريبات منفردة لحراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم مدافع الأهلي رامي ربيعة في التدريبات الجماعية لفريقه، صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، السبت، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان ربيعة قد قام تنفيذ برنامج تأهيلي مصغر خلال الفترة الأخيرة عقب إصابته في العضلة الخلفية، إلا أنه أكد جاهزيته للمشاركة في مباراة السبت بالاشتراك في المران الجماعي، اليوم، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وعلى الجانب الآخر، خاض رباعي حراسة المرمى بالفريق تدريبات منفردة مع مدرب الحراس يانكون ميشيل، وشملت فقرات خاصة بالتصويب والكرات العرضية.