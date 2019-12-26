شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بلاتينيوم الزيمبابوي تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت بعثة نادي بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، إلى القاهرة، صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي، السبت، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المدير الإداري للفريق، سمير عدلي، استقبل بعثة الفريق الزيمبابوي وتواصل مع مسؤوليها لتحديد ملعب تدريبهم، اليوم، وتسهيل الإجراءات وتنفيذ طلبات الضيوف قبل المباراة.

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وسيعقد المدير الفني لبلاتينيوم، ليزوي سوي، وقائد الفريق مؤتمرًا صحفيًّا، في الثامنة والنصف مساء الجمعة، للحديث عن مواجهة الأهلي.

ومن المقرر إقامة المؤتمر في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، الذي سيستضيف المباراة، على أن يتبعه مران الفريق في التاسعة.

وسيسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الفريق، الذي ينطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم نفسه.