شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كين يقود تشكيل توتنهام أمام برايتون في البريمرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 يستعد توتنهام هوتسبير لإستضافة ضيفه برايتون في جولة البوكسينج داي في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع التاسع عشر.

وأعلن المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو عن تشكيل اللقاء : حراسة المرمي : جازانيجا Advertisements خط الدفاع : فيرتونخين-أورير-سانشيز-ألديرفيريلد خط الوسط : وينكس -سيسوكو-ديل آلي-لوكاس مورا-سيسينيون خط الهجوم : كين ويرغب توتنهام في تحقيق الفوز اليوم وإقتناص ثلاث نقاط غالية خاصةً بعد الهزيمة في لقاء الديربي الماضي أمام تشيلسي . ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد ٢٦ نقطة والفوز اليوم يقربه من المراكز الأربعة الأولي ، بينما برايتون يحتل المركز ال١٣ برصيد ٢٠ نقطة .

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