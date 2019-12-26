شكرا لقرائتكم وكيل أحمد خالد يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد المصري البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم هشام عبد ربه المحامى الدولى ووكيل اللاعب أحمد خالد لاعب النادى المصرى، بشكوى رسمية ضد النادى البورسعيدى للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة والمدير التنفيذى للجبلاية، بعدما قامت إدارة النادى بفسخ التعاقد مع اللاعب دون اخطاره وفقا للائحة بجانب عدم سداد أى مستحقات له بعد توقيع العقود.

وتضمنت الشكوى التى تقدم بها هشام عبد ربه ، أن النادى المصرى تعاقد مع اللاعب 4 مواسم مقابل 4 ملايين و456 ألف جنيه مع توزيع هذا المبلغ على مدة العقد، وقام النادى البورسعيدى بقيد اللاعب فى القائمة الأولى بتاريخ 29 أغسطس 2019 ومع ذلك لم يحصل اللاعب على أى مقابل مادى من النادى.

وكشفت الشكوى عن أن اللاعب فوجىء يوم 19 سبتمبر 2019 بقيام النادى المصرى بفسخ التعاقد معه من جانب واحد دون أى إخطار سابق، مخالفا بذلك لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ولائحة اتحاد الكرة مما أضاع على اللاعب فرصة التعاقد مع ناد أخر.

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وطالبت الشكوى بتطبيق المادة 17 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين نسخة 2019 والمتعلقة بعواقب فسخ العقد دون سبب عادل على النادى المصرى، حيث يجب أن يدفع الطرف مخالفا تعويضا للطرف الأخر، وفى حالة عدم تمكن اللاعب من توقيع عقد جديد مع ناد أخر يكون التعويض مساويا للقيمة المتبقية فى العقد الذى تم انهاؤه قبل انتهاء الاوان.

وشددت الشكوى على مطلبين ضد النادى المصرى، الأول اعتبار النادى المصرى مخالفا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب فسخ العقد مع اللاعب دون سبب عادل، والثانى الزام النادى المصرى بأداء كامل قيمة عقد اللاعب أحمد خالد عن المواسم من 2019 حتى 2022 وقدرها 4 ملايين و456 ألف جنيه طبقا للمادة 17 من لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين بالفيفا.