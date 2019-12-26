ماراثون زايد يؤكد العلاقات الوطيدة بين الإمارات ومصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رسالة القاهرة: ضياء الدين علي

في مؤتمر صحفي حاشد أعلنت اللجنة العليا؛ اللجنة المنظمة ل«ماراثون زايد الخيري» تفاصيل الدورة السادسة للنسخة المصرية للحدث الكبير الذي ينطلق غداً بمدينة السويس، عقد المؤتمر بقاعة الاحتفالات بفندق جئ دبليو ماريوت بالتجمع الخامس بالقاهرة، وشهد توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين؛ بهدف تعزيز أواصر التعاون، وتبادل الخبرات، وعلى ضوئها سيعود السوبر المصري ليقام مجدداً في الإمارات في فبراير/شباط المقبل بين الأهلي والزمالك.

حضر المؤتمر الفريق الركن م. محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور طارق خيري وكيل المعهد القومي للأورام.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي وثائقي أكد تميز العلاقات «الإماراتية - المصرية» ودور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تميز هذه العلاقات، وكيف تواصلت وتوطدت من خلال القيادة الرشيدة للدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

فكرة عملاقة

وفي كلمته أكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون أن الحدث يأتي بنسخة جديدة إلى مصر؛ من أجل الخير والمساعدة في تقديم يد العون لصرح طبي كبير ومهم كما تعودنا في النسخ الماضية.

وقال: ماراثون زايد فكرة عملاقة انطلقت من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لتساهم الرياضة في عمل الخير؛ لذا فالماراثون متجدد ومتواصل. وأضاف: الإمارات ومصر تحملان راية الخير والمحبة للعالم، وهو ما يفرضه تاريخ الدولتين والعلاقات النموذجية بينهما؛ لذا يبقى الماراثون حدثاً بارزاً يساهم في تطور وتواصل العلاقات، نعتز كثيراً بمحطة الماراثون في مصر، ونشعر دائماً ونحن في مصر أننا في وطننا الثاني، وتمنى أن يجري تدشين عدة نسخ من الحدث الذي يحقق نجاحات كبيرة من عام لآخر بدليل ما تشهده أرقام المشاركة من تزايد، وما يلاقيه الماراثون من تفاعل في الشارع المصري.

وأكد الكعبي أن الماراثون سيظل علامة محفورة في تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية فليس هناك أجمل من رسم البسمة

على الوجوه، وتخفيف الضرر والكرب عن المكروبين وهو الهدف الأسمى الذي وضع من أجله الماراثون مشدداً على محاولات التطوير واستحداث ما يزيد الماراثون توهجاً لا يتوقف.

وقال: نحن نطلق نسخة السويس بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للماراثون، لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر للأشقاء في مصر على جودة الترتيبات التي رأيناها والتي تعد بدورة ناجحة من كل الوجوه.

بينما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في كلمته أن الماراثون يتطور من عام إلى عام، وسيشارك فيه أكثر من 20 ألف شخص هذه المرة، مشيراً إلى أن نسخة القاهرة أقيمت بمشاركة 60 ألف متسابق، وشكر مجلس أبوظبي الرياضي على دوره.

وقال: إن عوائد الدورة السادسة ستذهب لمصلحة معهد الأورام، وإن قناة أبوظبي والقنوات المصرية ستنقل صورة حضارية للعالم بشأن محبة الاسم العظيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكداً أن الحدث يتجاوز إطاره الرياضي؛ بفضل قيمه الإنسانية النبيلة، التي تعكس ما تقدمه الإمارات من جهد للمساهمة في تعزيز الإنسان، وهو الأمر الذي تقدره القيادة السياسية والشعب المصري بمختلف طوائفه.

وأكد صبحي أن الماراثون بات عيداً رياضياً ينتظره الكثيرون من أبناء الشعب المصري معرباً عن سعادته بمشاركة المصريين من مختلف المحافظات.

15عاماً من العطاء الخيري في الإمارات ومصر وأمريكا





يكتب ماراثون زايد الخيري من خلال الدورة السادسة لنسخته المصرية فاصلاً جديداً من فصول الخير والعطاء الإماراتي لفكرة رائعة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عام 2005، بإقامة سباق رياضي يخصص دخله للأغراض الخيرية، ويقدم وجهاً مشرقاً للأمة العربية، ويتواصل معه عطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، من خلال أمر كان يحبه ويحث ويدعو إليه. حيث كان يرحمه الله مؤمناً بمساعدة المحتاج في أي مكان في الأرض من دون النظر للون أو جنس أو دين.

وتحولت الفكرة إلى واقع في نيويورك قبل 15عاماً، وذهب ريعها سنوياً لرعاية مرضى الكلى من خلال مؤسسة «هيلثي كيدني»، ومنها انطلق الماراثون ليصبح حدثاً دولياً، وفي عام 2014 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليقام الماراثون بنفس أهدافه في مصر، حيث حقق الماراثون النجاح تلو الآخر، ما يجعله نموذجاً للخير ومشروعاً لكل الناس.. وحملت 5 نسخ من الماراثون الخيري، كل معاني الحب والإخاء بين الدولتين، وتأتي السادسة تأكيداً لكل هذه المعاني النبيلة، حيث أقيمت النسخ الثلاث الأولى في مدينة القاهرة، بينما كانت نسخة 2017 في مدينة الأقصر بجنوب مصر، والنسخة الماضية في مدينة الإسماعيلية.

اعتماد مسار السباق

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تم اعتماد المسار الخاص بالسباق، حيث تسلمت اللجنة المنظمة المصرية والتي تضم ممثلين عن وزارة الشباب إضافة إلى مسؤولي محافظة السويس خريطة المسار المخصص للسباق بعد تجهيزه وتجميل المناطق المحيطة به، كما اعتمدت الأماكن المخصصة لاستقبال ضيوف الماراثون وكبار الزوار، وكذلك منطقة الختام وتتويج الأبطال عند خط النهاية، حيث يقام حفل التكريم وتسليم الجوائز على مسرح كبير وسط الجماهير.

الجنيبي: علاقة نموذجية بين البلدين حكومة وشعباً

قال السفير جمعة مبارك الجنيبي في كلمته: إنها جولة جديدة من التواصل والخير والعطاء نأتي بها إلى مصر الحبيبة، فكرة أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل أكثر من عقد من الزمان، فكرة أعطى بها نبل الهدف والغاية فأضحت عملاً نبيلاً تتعطر به الساحات، ويتجمع حوله المئات.

وأضاف: ماراثون زايد الخيري حدث نعتز بأنه يحمل اسم رجل الخير والعطاء الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرجل الذي لطالما حمل لمصر وأهلها كل الحب والتقدير، وبادله أهل مصر حباً بحب وتقديراً بثناء وقدرنا أن نحمل معاً أهل مصر والإمارات، هدفاً واحداً لا تفرضه علينا مكانتنا ورسالتنا وحسب بل يفرضه علينا دورنا على مدى التاريخ، وستبقى علاقتنا معاً نموذجاً يحتذى به رسمياً وشعبياً، أنقل لكم تحيات كل أهل الإمارات ومحبتهم لمصر الغالية وأهلها، هذه نسخة جديدة من ماراثون زايد، تأتي من أجل المعهد القومي للأورام آملين أن تكون عوناً لهذا الصرح الطبي الكبير، وتكون برداً وسلاماً وشفاء للجميع.

العواني: الإمارات تواصل ريادتها في تبني المبادرات الخيرية

أكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تواصل ريادتها في تبني المبادرات الخيرية في مختلف دول العالم.

وقال: نشيد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعمه السخي للمواقف والمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، كما نؤكد أن ماراثوان زايد الخيري يعزز قوافل الخير الإماراتية في ظل دعم معهد الأورام في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأضاف: النسخة السادسة ستضاف إلى سلسلة عطاءات الماراثون وهدفه الجوهري وحرصه على استثمار الرياضة في أعمال الخير عبر ماراثون يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها.

مشاركة متنوعة تضم مسؤولين وفنانين

ينطلق الماراثون في السابعة من صباح الغد على كورنيش السويس، بمشاركة 20 ألف متسابق من مختلف فئات وطبقات الشعب المصري، يتقدمهم عدد من السياسيين والرياضيين والفنانين المصريين، حيث أعلنت فعاليات متنوعة عن نيتها للمشاركة في الحدث الخيري الكبير، للتعبير عن الامتنان لحكومة وشعب دولة الإمارات.

يذكر أن اللجنة المنظمة خصصت مليوني جنيه جوائز للفائزين، توزع على نحو 400 ممن سينهون السباق، ويشمل السباق للمرة الأولى فئة للمحترفين، كما تم تخصيص 500 ألف جنية لسباقات أصحاب الهمم، ويقام في دورته السادسة برعاية وتنظيم مشترك من اتحاد ألعاب القوى واللجنة الأولمبية المصرية.