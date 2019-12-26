لاعبو الفجيرة يتألقون في كأس رئيس الدولة للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت إنجاز لاعبي النادي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للاستراتيجية المميزة التي مهدت لنقلة نوعية في رياضة الذهن والذكاء، وتثميناً للدعم اللامحدود لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والمتابعة والتوجيهات المباشرة للشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والتي قادت لحصول لاعبي نادي الفجيرة للشطرنج على مراكز متقدمة في مختلف البطولات والفوز بالجوائز والألقاب ونيل الميداليات والكؤوس على المستويين الدولي والمحلي.

جاء ذلك بمناسبة فوز لاعب النادي محمد سعيد اليليلي بالميدالية الذهبية للبطولة الغالية في فئة الناشئين، وزميله خليفة خالد الحفيتي بالمركز الثاني في نفس الفئة، بينما فاز عمار السدراني بالمركز الثالث في فئة الرجال،

وتعتبر هذه المشاركة هي الأفضل للنادي في الموسم الحالي بعد أن شارك ب 3 لاعبين حصلوا جميعاً على ميداليات.

وقال محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة: نهنئ اللاعبين الفائزين على أدائهم الفني العالي متمنين لهم المزيد من النجاح، كما نتمنى لزملائهم الاجتهاد بشكل أفضل للارتقاء بمستوياتهم والمنافسة على الألقاب في البطولات المقبلة، ونهنئ كذلك المدرب إيغور ميلادينوفيك على مجهوده.

وتقدم الفائزون بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري.