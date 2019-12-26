شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو ليما.. علامة فارقة لـ «الإمبراطور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
عانى الوصل كثيراً أمام خورفكان حتى تحقق له النصر في الدقيقة 69 عن طريق هدافه البرازيلي فابيو ليما الذي يساوي تأثيره 90% من قوة «الإمبراطور».
من جهته، اجتهد خورفكان خلال المباراة التي كان يمني النفس بالوصول بها إلى ركلات الترجيح على الأقل، ولكن إصابة اثنين من لاعبيه (حسن أمين وأحمد حبوش) وخروجهما خلال الشوط الأول أثر معنوياً وفنياً في «النسور».
المباراة أقيمت على استاد الشارقة وسط مدرجات مهجورة إلى حد بعيد، وحضرها 325 متفرجاً فقط.
من جهته، أشاد الروماني لورينت ريجيكامب بمستوى فابيو ليم، ووصفه بأنه من أبرز لاعبي كرة الإمارات حالياً، وكشف أن «الإمبراطور» لعب بحرص شديد من أجل إنجاز المهمة من دون أي تهاون قد يطيح بآماله ويتسبب في خروجه من المسابقة.
أما مدرب خورفكان الصربي جوران فأكد أن إصابة لاعبين من أهم عناصر الفريق وخروجهما من المباراة مبكراً ساهم في تراجع الفريق وخروجه من المباراة خاسراً.
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