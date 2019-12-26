شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبد الرحمن يشارك في بطولة العالم للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، اليوم، مشاركته في بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع على كأس الملك سلمان، التي تقام في العاصمة الروسية موسكو، وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، ويشارك في البطولة أبرز 100 لاعب على مستوى العالم.

وكان سالم غادر البلاد، أمس الأول؛ بعدما أنهى مشاركته في «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» التي استضافها نادي أبوظبي للشطرنج، وفاز بلقب الرجال.

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