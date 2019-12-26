’’#مرتضي_سرق_الزمالك_ياسيسي‘‘ يتصدر تويتر.. الجماهير البيضاء تستغيث بالرئيس للإطاحة بمنصور.. وأحمد سليمان يتدخل

كتب: ضياء السقا

دشنت جماهير الزمالك هاشتاج "#مرتضى_سرق_الزمالك_ياسيسى"، ليتصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للمطالبة برحيل رئيس النادي، بسبب النتائج السيئة لفريق الكرة.

واستغاثت الجماهير البيضاء، بالرئيس السيسي، وطالبته بسرعة التدخل لإنقاذ نادي الزمالك من الانهيار، بسبب أفعال رئيسه الحالي مرتضى منصور.

من جانبه، دعم أحمد سليمان المرشح السابق على رئاسة نادي الزمالك الهاشتاج عبر حسابه بـ“فيس بوك”، ضد مرتضى منصور.

وكتب سليمان: "مرتضى سرق الزمالك يا سيسي".

وواصل: “أنا في إجازة خارج القاهرة، وأول ما أرجع هتواصل مع المسئولين والجهات الأمنية لتلبية دعاوتكم من أجل تطهير نادينا الحبيب”.

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وتفاعل سليمان مع رغبات محبي الزمالك، واستجابة لطلبات جمهور الأبيض بتنظيم مظاهرة أمام النادي للإطاحة بمرتضى منصور، وهو ما استجاب له المرشح السابق، مؤكدا أنه سيتواصل مع الجهات الأمنية لتنفيذ طلبات الجمهور .

ويعاني الزمالك من سوء النتائج، حيث جمع 15 نقطة فقط من 9 مباريات، بعدما خسر 3 مباريات وتعادل في 2 وفاز في 4، محتلا المركز السادس في الدوري.

وبرر مرتضى منصور سوء النتائج لأعمال السحر والشعوذة، التي يدبرها سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي الأبيض، وهاني العتال نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي، على حد تعبيره، وهو ما اعتبرته الجماهير البيضاء مبررات غير منطقية وليست عقلانية، وتتسبب في إحباط اللاعبين.

وكانت لجنة الانضباط، باتحاد الكرة المصري، قد قررت إيقاف رئيس الزمالك 3 مباريات، عن ممارسة أي نشاط رياضي، لكنه ضرب بالقرار عرض الحائط وحضر مباراة الإنتاج الحربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وفيما يلي جانب من التغريدات على الهاشتاج: