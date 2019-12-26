المصري يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز بالكونفيدرالية

يواصل النادي المصري البورسعيدي استعداداته للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأحد المقبل، والذي يستضيفه ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية النسخة السابعة عشر، والتي تنطلق في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وكان المدير الفني للفريق، إيهاب جلال قد عقد اجتماعا مع لاعبيه بعد لقاء طلائع الجيش الذي أقيم مساء أمس وانتهى بفوز البورسعيدي بهدف نظيف دون مقابل لنظيره، وطالب لاعبيه خلاله بغلق الملف المحلي بشكل مؤقت والتركيز في لقاء بيراميدز بالكونفيدرالية.

ويقع فريق بيراميدز في المركز الأول بالمجموعة الأولى برصيد ست نقاط بعد الفوز في مباراتين، ويليه المصري البورسعيدي في المركز الثاني بفارق الأهداف وبنفس عدد النقاط.