الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي

يستأنف النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر الجاري استعداداته وتدريباته على ملعب التتش استعدادا لخوض لقاء بلاتينيوم الزيمبابوي التي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل والتي تنطلق في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة السابعة عشر.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء رامي ربيعة بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة، كما يستعيد خدمات الثنائي أحمد فتحي وعمرو السولية، وكان أحمد فتحي قد شارك في لقاء الاتحاد الأخير بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

ويشهد اللقاء حضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية بشكل رسمي، على أن يتم بيع تذاكر دخول المباراة من خلال شركة تذكرتي.