الإنتاج الحربي يستعد لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز

بعد التعادل السلبي الذي حققه الإنتاج الحربي مع الزمالك في اللقاء الماضي ببطولة الدوري العام، يستعد الإنتاج لخوض لقاء جديد أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الـ11 ببطولة الدوري الممتاز المقرر لها الإثنين القادم، والتي يستضيفها ستاد الجونة في تمام الخامسة عصرا.

ويقع الإنتاج في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري العام بـ15 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والهزيمة في ثلاثة والتعادل في ثلاث مباريات أخري.

ويبدأ الإنتاج استعداداته اليوم الخميس تحت قيادة مختار مختار، المدير الفني للفريق؛ حيث يرغب في التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة في يناير لتدعيم صفوف الفريق بعد أن تلقي الفريق الهزيمة في لقاء أبو قير للأسمدة بدور الـ32 وتوديع بطولة كأس مصر.