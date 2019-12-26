الإسماعيلي يقرر رحيل شيلونجو في يناير

قرر المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أدهم السلحدار رحيل مهاجم الفريق النامبيبي شيلونجو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير بعد المستوي المتواضع الذي ظهر به اللاعب مع الدراويش خلال الموسم الجاري، بالرغم من المستوي المتميز الذي ظهر به خلال فترة إعارته إلى الدراويش من فريق سموحة وقبل تحويل الإعارة إلى البيع النهائي خلال ميركاتو الصيف.

وتبحث لجنة التعاقدات بالفريق الأصفر التعاقد مع مهاجم بديلا له خلال الميركاتو الشتوي المقبل المقرر له في يناير، على أن يتمكن المهاجم الجديد من الانسجام مع الفريق قبل الاستغناء عن خدمات شيلونجو نهائيا نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الدراويش اليوم الخميس متجهة إلى الإسكندرية لإقامة معسكرا مغلقا لمدة يومين قبل لقاء الاتحاد السكندري ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.