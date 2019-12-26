شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لحراس الأهلي الأربعة قبل مواجهة بلاتينيوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، رباعى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، واشتملت على بعض الفقرات الخاصة بالتصويب والكرات العرضية، وخاض الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى التى تقام السبت المقبل باستاد السلام فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويختتم الأهلى استعداداته لمواجهة بطل زيمبابوى غدا قبل إعلان القائمة والتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر إقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق الجمعة، الذى ينطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى "الكاف"، فيما يعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى فى مقر النادى بالجزيرة، بحضور ممثلى الفريقين، إلى جانب مسؤولى الاتحاد الأفريقى، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

ويعقد المؤتمر الصحفى للمباراة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم فى التاسعة مساء.

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وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.