شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الاستعدادات الأمنية لمباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت الجهات المعنية استعدادتها للمباراة المرتقبة بين النادى الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت فى التاسعة مساءً على ستاد الأهلى "السلام"، حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم اليوم لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

وعن تأمين المباراة، قال اللواء هشام زيد مسئول الاستادات بالمنطقة المركزية بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه تم الإنتهاء من الاستعدادات لتأمين المباراة، من خلال وجود بوابات الكترونية وأجهزة حديثة، وإجراء عمليات التفتيش على مراحل وتسهيل دخول الجمهور في أسرع وقت.

وأضاف "زيد" يوجد عدد من البوابات للاستاد، حيث تخصص الأولى للإعلاميين، والرابعة لـ"الأولى يمين وشمال"، وباب "1" للإعلاميين والضيوف vip، والرابعة "للأولى يمين وشمال"، والخامسة للأولى يمين وشمال أيضاً والرابعة كذلك، والخامسة للثلاثة يمين، والسادسة المواجهة للضيوف، حيث من المقرر حضور نحو 500 مشجع للفريق الضيف.

وأوضح "زيد" هدفنا خلق مناخ طيب للأسر المصرية التي تحضر للاستاد لحضور المباراة، وحراسة فرحة المصريين في المدراجات، آملين أن تخرج المباراة بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

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وكان محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أكد أن الجهات الأمنية وافقت بشكل رسمى على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى المقرر لها فى الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن الأهلى يمتلك 3 نقاط بالمركز الثانى بترتيب المجموعة بالتساوى مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلى التونسى الترتيب بـ6 نقاط.



الاطلاع على كاميرات المراقبة



تفقد ستاد السلام



تفقد ملعب مباراة الاهلى



مسئولو الكاف بالاستاد