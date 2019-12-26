شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يعلن غياب محمد فتحى 6 أسابيع للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الطبى لنادى بيراميدز غياب محمد فتحى، لاعب الوسط المدافع، لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الجونة بالدورى الممتاز، وأجرى فحوصات طبية شاملة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور أيمن فريد وغاب عن مباراتى المصرى ودجلة بالدورى، ليغيب عن بيراميدز فى عدة مواجهات صعبة أبرزها مواجهتا المصرى فى بطولة الكونفدرالية.

وأضاف طبيب بيراميدز أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بتمزق فى العضلة الضامة، وغيابه عن الملاعب 6 أسابيع قبل أن يتمكن من المشاركة فى اللقاءات المقبلة مع الفريق.

وشدد طبيب بيراميدز على أن اللاعب بدأ عمليات العلاج الطبيعى والتأهيل بهدف تجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة بكل قوة بعد انتهاء عمليات التأهيل.

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وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى آخر 3 مواجهات بالدورى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعدما لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.