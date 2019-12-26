شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد ربه يشكو النادى المصرى لاتحاد الكرة لسداد قيمة عقد لاعبه أحمد خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم هشام عبد ربه المحامى الدولى ووكيل اللاعب أحمد خالد لاعب النادى المصرى بشكوى رسمية ضد النادى البورسعيدى للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة والمدير التنفيذى للجبلاية، بعدما قررت إدارة النادى فسخ التعاقد مع اللاعب دون إخطاره وفقا للائحة، بجانب عدم سداد أى مستحقات له بعد توقيع العقود، وتضمنت الشكوى التى تقدم بها هشام عبد ربه، أن النادى المصرى تعاقد مع اللاعب 4 مواسم مقابل 4 ملايين و456 ألف جنيه مع توزيع هذا المبلغ على مدة العقد، وقام النادى البورسعيدى بقيد اللاعب فى القائمة الأولى بتاريخ 29 أغسطس 2019 ومع ذلك لم يحصل اللاعب على أى مقابل مادى من النادى.



جانب من الشكوى

وكشفت الشكوى أن اللاعب فوجئ يوم 19 سبتمبر 2019 بفسخ النادى المصرى التعاقد معه من جانب واحد دون أى إخطار سابق، مخالفا بذلك لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ولائحة اتحاد الكرة ما أضاع على اللاعب فرصة التعاقد مع نادٍ آخر.

وطالبت الشكوى بتطبيق المادة 17 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين نسخة 2019 والمتعلقة بعواقب فسخ العقد دون سبب عادل على النادى المصرى، حيث يجب أن يدفع الطرف مخالفا تعويضا للطرف الأخر، وفى حالة عدم تمكن اللاعب من توقيع عقد جديد مع ناد أخر يكون التعويض مساويا للقيمة المتبقية فى العقد الذى تم انهاؤه قبل انتهاء الاوان.

وشددت الشكوى على مطلبين ضد النادى المصرى، الأول اعتبار النادى المصرى مخالفا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب فسخ العقد مع اللاعب دون سبب عادل، والثانى الزام النادى المصرى بأداء كامل قيمة عقد اللاعب أحمد خالد عن المواسم من 2019 حتى 2022 وقدرها 4 ملايين و456 ألف جنيه طبقا للمادة 17 من لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين بالفيفا.