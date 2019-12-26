شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تسلم "van id" وتذاكر مباراة بلاتينيوم فى فروع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع تذاكر مباريات الأهلى وبلاتينيوم بطل زيمبابوي، "van id" وتذاكر المباراة للمشجعين فى فروع النادى الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، بجانب الفروع المُحددة مسبقاً، وطرحت شركة تذكرتى 10 آلاف تذكرة بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية، فى الوقت الذى سيتم فتح بوابات استاد السلام الذى يستضيف المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر إقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق الجمعة، الذى ينطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى "الكاف"، فيما يعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى فى مقر النادى بالجزيرة، بحضور ممثلى الفريقين، إلى جانب مسؤولى الاتحاد الأفريقى، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

ويعقد المؤتمر الصحفى للمباراة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم فى التاسعة مساء، فى الوقت الذى يتدرب النادى الأهلى بشكل طبيعى على ملعب التتش بالجزيرة.

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فى الوقت الذى أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية رامى ربيعة، مدافع الفريق لمواجهة بلاتينيوم، وتواجد المدافع الدولى بشكل تدريجى فى تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية، بعدما شارك بشكل قوى فى الجزء البدنى بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية.

واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية اللاعب بعد مشاركته بقوة فى مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندرى الأخيرة، موضحاً أن الجهاز الفنى فضّل أراحته من مواجهة الاتحاد الأخيرة حتى لا تتجدد إصابته وتقرر إعفاءه منها ليون جاهزاً لمباراة بطل زيمبابوى.