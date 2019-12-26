شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي إجراءات سفر حمدى فتحى إلى ألمانيا مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنهى حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، حاليا كافة الإجراءات الخاصة بسفره إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبى جديد؛ للاطمئنان على البرنامج التأهيلى الذى يؤديه حالياً بعد جراحة غضروف الركبة التى أجراها قبل عدة أسابيع، حسب الاتفاق المسبق بين اللاعب والطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة خلال الفترة الماضية، على أن تكون هناك أكثر من زيارة لحمدى فتحى إلى ألمانيا .

من جانبه، قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا وفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة غضروف الركبة للاطمئنان على حالته، وتحديد برنامجه التأهيلى فى الفترة المقبلة، موضحاً أن موعد سفر اللاعب يتم التنسيق له حالياً، على أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر إقامتها السبت باستاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق الجمعة، الذى ينطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفنى للمباراة فى الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى فى مقر النادى بالجزيرة، بحضور ممثلى الفريقين، إلى جانب مسؤولى الاتحاد الأفريقى، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

ويقام المؤتمر الصحفى للمباراة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتينيوم فى التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.