شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتينيوم يصل القاهرة قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوى إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الأهلى بدورى الأبطال، وحرص سمير عدلي، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على استقبال بعثة بلاتينيوم والتواصل مع مسئوليها لتحديد ملعب تدريب الفريق اليوم، وتسهيل كافة الإجراءات أمام بطل زيمبابوي، وتنفيذ كافة الأمور التى يرغب الفريق الضيف فى الحصول عليها قبل المباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وشهدت الساعات الماضية تنسيقا تاما بين سمير عدلي، مع سفارة زيمبابوى فى القاهرة، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق الضيف وإقامته بالقاهرة.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق الجمعة، الذى ينطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقى "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفنى للمباراة فى الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى فى مقر النادى بالجزيرة، بحضور ممثلى الفريقين، إلى جانب مسؤولى الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ويقام المؤتمر الصحفى للمباراة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم فى التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.