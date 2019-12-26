ياسر رضوان نجم الأهلى يفاضل بين عروض تدريبية خليجية ومحلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ياسر رضوان نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عدة عروض تدريبية من أندية سعودية وإماراتية ومغربية عن طريق وكيل أعماله على جلال، ويفاضل ياسر رضوان بين تلك العروض الخارجية والمحلية التى تلقاها فى الساعات الماضية، وأبرزها ناد فى الدورى العام وآخر بالقسم الثانى.

ياسر رضوان تولى فى بداية الموسم نادى بيلا الصاعد حديثا للدورى الممتاز ب، وقدم نجم الأهلى السابق نتائج إيجابية بالتعادل مع فاركو والرجاء وأبو قير وكان الأقرب بالفوز والصعود لدور 32 فى كأس مصر مع قلة الموارد المالية فى النادى وعدم صرف مستحقات اللاعبين والمدربين لمدة 3 شهور .

ويعد ياسر رضوان من أفضل المديرين الفنيين مع أندية القسم الثانى، ونجح مع العديد من الأندية مثل نجوم المستقبل وبلدية المحلة وجمهورية شبين ومنتخب السويس.

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ولد ياسر رضوان فى قرية ميت دمسيس التابعة لمحافظة الدقهلية وذلك فى 22 أبريل 1972، بدأ مشواره كلاعب فى نادى بلدية المحلة قبل أن ينتقل للنادى الأهلى عام 2002، وكان يشغل مركز الظهير الأيمن ضمن صفوف المارد الأحمر الأهلاوي، وخاض تجربة احتراف ناجحة فى فريق هانزا روستوك الألمانى عام 1996، قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم ويتجه لمجال التدريب، ليتولى تدريب فريق جمهورية شبين بدورى القسم الثانى.

ورشحه محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق لمنصب المدرب العام لمنتخب الشباب مواليد 1995، ثم تم تصعيده لمنصب المدير الفنى بعد الإطاحة بعلاء ميهوب لخلافات مع محمود الشامى المشرف على الفريق إلا أن رضوان رحل عن تدريب منتخب مصر للشباب عقب خروج الفراعنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 للشباب، ليعود مجددا للعمل مع أندية القسم الثانى وتولى منصب المدير الفنى لنادى بيلا قبل أن يعتذر عن الاستمرار فى منصبه.

كما شارك رضوان مع منتخب مصر فى بطولة الأمم الافريقية ببوركينا فاسو 1998، وساهم فى إحراز لقب البطولة بعد غياب عن مصر لأكثر من 10 سنوات.