شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نوران كامل لاعبة الجودو: بحب الميكب وكان نفسى أكون أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.. نجمة اليوم هى نوران كامل لاعبة نادى الشمس ومنتخب الجودو فكان معها الحوار التالى..



نوران كامل 2

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب اتفرج على الأفلام الجديدة، وبحب ألون، وأنا رايحة المعسكر بأخد أدوات الألوان وأعبر عن إحساسى وكل شىء جوايا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

بعرف أطبخ سويت اند ساور كويس أوى كمان.



لاعبة الجودو

من هو نجمك المفضل؟

أحمد عز ومحمد هنيدى بحبهم جدا، وبتابع كل أفلامهم.



نوران و البحر

من هو مطربك المفضل؟

أصالة وتامرعاشور بيبهرونى بكل أغانيهم.



خارج صالة الجودو

لولم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

كان نفسى أكون شخصية ناجحة فى اى مجال، ويكون ليا كارير، وبيزنس ناجحة فيه، أو ماركة ميكب باسمى.

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نوران على البحر

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف؟

لا لايمكن ابدا لأنى مش جريئة بعيدا عن اللعبة ، وحساسة جدا



سيلفى البطة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

أنجلينا جولى، بتعمل خير كتير، وأتبنت أطفال فى كل مكان.



نوران بالسواريه

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكتر طبعا، مش بحس نفسى فى الفورمال، لكن الكاجوال بيمثل شخصيتى.



فى إحدى المناسبات

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

طبعا رياضى لأنه هيفهمنى أكتر.



مع و الدها و والدتها

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

لو لقيت مفيش أمل بعد المستوى اللى أنا فيه أو مفيش تطور فى أدائى ممكن أسيبها، لكن لو لقيت مكانتى بتعلى ومستوايا بيتقدم فى اللعبة مش هوافق، وهكمل مشوارى الرياضى.