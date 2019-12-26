شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يخضع لفحص طبى ألمانى فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لفحص طبى تحت إشراف الطبيب الألمانى «فايلر»، للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى قبل عدة أسابيع، واستغل محمد محمود تواجد الخبير الألمانى فى الجونة خلال الأيام القليلة الماضية وحصل اللاعب على موافقة الجهاز الفنى وسافر للجونة وخضع لفحص طبى هناك تحت إشراف «فايلر»، الذى سبق وأجرى له جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا، وتم الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى الذى يؤديه حالياً.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن اللاعب لايزال فى مرحلة العلاج الطبيعى، وكل الأمور تسير بشكل جيد بعد إجراء جراحة الصليبى، وهو ما أكده الطبيب الألمانى فايلر الذى قام بفحص اللاعب منذ أيام قليلة فى الجونة، وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعى فى وقت لاحق، وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الخبير الألماني.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق الجمعة، الذى ينطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقى "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفنى للمباراة فى الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى فى مقر النادى بالجزيرة، بحضور ممثلى الفريقين، إلى جانب مسؤولى الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

ويقام المؤتمر الصحفى للمباراة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم فى التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.