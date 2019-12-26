شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل كهربا فى مران الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمود عبد المنعم كهربا ، مهاجم الأهلى الجديد، انتظامه فى تدريبات فريقه تمهيداً لقيده محلياً وأفريقياً بمجرد فتح باب القيد أول شهر يناير المقبل، ووقع كهربا للأهلى مؤخراً لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالى، وتدرب كهربا منفرداً فى مران اليوم مع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق بعيداً عن المجموعة التى تستعد لمواجهة بلاتينيوم، برفقة كل من جيرالدو وحسين السيد وصالح نصر وصلاح محسن.

فى الوقت الذى وضع الجهاز الفنى برنامجا خاصا لتجهيز كهربا تمهيداً للاستعانة به بعد قيده، خاصة بعد تعرض رمضان صبحى لإصابة تحتاج وقت طويل للتعافى.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر إقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق الجمعة، الذى ينطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى "الكاف"، فيما يعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى فى مقر النادى بالجزيرة بحضور ممثلى الفريقين، إلى جانب مسؤولى الاتحاد الأفريقى، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

Advertisements

ويعقد المؤتمر الصحفى للمباراة فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم فى التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.