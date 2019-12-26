شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى لـتايم سبورت: لاعبو الأهلى سر نجاح فايلر.. والمهارة الفردية وراء أزمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن غياب أصحاب المهارات الفردية سر تراجع نتائج الزمالك فى الدورى مؤكداً أن لاعبى الأهلى هم السبب فى نجاح السويسرى رينيه فايلر، وقال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الإعلامية ميرهان عمرو: "شخصية نادى الزمالك فى الملعب منذ قديم الأزل تعتمد على المهارات الفردية أكثر من الاعتماد على الكرة الجماعية، وعندما غاب أصحاب المهارات الفردية عن التشكيل الأبيض مثل شيكابالا وأوباما ومصطفى فتحى تراجعت النتائج بشكل ملحوظ ".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش، "يجب أن يتم منح الفرصة لكريم بامبو بشكل أكبر فى تشكيلة الزمالك، فهو لاعب يملك مهارة فردية وقدرة على خلق المساحات بشكل مميز، كما يجب معالجة ظاهرة إهدار الفرص السهلة للفريق الأبيض التى عانى منها فى مبارياته الأخيرة".

وتابع طارق يحيى، "نجوم الزمالك لازم يصبروا شوية على تأخر مستحقاتهم المادية، الدنيا مش هتطير فى شهر أو شهرين، أتفهم أن الأجانب لا يطيقون الانتظار ولكن أين تحمل أبناء الزمالك لناديهم ؟".

وعن تألق الأهلى هذا الموسم قال طارق يحيى، "أداء لاعبى الأهلى وروحهم فى الملعب تنجح أى مدير فنى، فايلر مدرب كويس ولكن قدرات لاعبيه وإدارة الفريق الأحمر تنجح أى مدرب، والدورى لم يحسم حتى الآن ونتمنى الزمالك يعود للمنافسة مرة أخرى."

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وعن رؤيته لأداء الطلائع هذا الموسم قال طارق يحيى، "لعبت مباراة واحدة على ملعبى من إجمالى 7 مباريات، وتسلمت المهمة منذ وقت قصير، وأشعر أنى أدرب الفريق على الطريق الصحراوى من كثرة السفر، ومع قدوم مباريات الدور الثانى سيتغير الوضع تماماً لأن ترتيب مباريات الطلائع فى الدور الثانى مريح نسبياً عن الدور الاول، وأنوى عقد جلسة مع مسئولى النادى لحسم ملف الصفقات الشتوية والاستبدال لتدعيم الفريق بشكل مميز فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة"

وفشل الزمالك، الذى لديه مباراة مؤجلة ضد الأهلي، فى تحقيق أى انتصار منذ فوزه على بيراميدز بثنائية نظيفة يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث خسر أمام طلائع الجيش قبل أن يتعادل مع سموحة والإنتاج.

وأهدر الزمالك 12 نقطة فى أول 9 مباريات بالدورى لأول مرة منذ خمس سنوات، وتحديدا فى موسم (2013-2014) الذى أهدر خلاله الفارس الأبيض نفس العدد من النقاط فى أول 9 مواجهات.