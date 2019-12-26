شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى اتحاد الكرة لتأجيل احتفالية تكريم المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تأجيل احتفالية تكريم المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بعد تحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020 والفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، والمقرر لها يوم 3 يناير المقبل، حيث يأتى تفكير اللجنة فى الأمر بسبب عدم اكتمال التنسيق مع الجهاز الفنى للمنتخب واللاعبين لحضور الحفل، بجانب وجود مباراة بين وادى دجلة وطلائع الجيش بالدورى فى هذا اليوم ما يعنى غياب لاعبى المنتخب الأولمبى فى الفريقين.

وقرر اتحاد الكرة إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبي بعد التأهل الرسمي إلى اوليمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل بجانب حصد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لاول مرة فى التاريخ، تقديراً للفريق بعد المستوى الجيد الذى قدموه فى البطولة التى أقيمت بمصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى بمشاركة 8 منتخبات من أقوى فرق القارة وهي مصر وغانا والكاميرون ومالي و نيجيريا و جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا.

وحصد منتخب مصر الأوليمبى جميع جوائز البطولة لأول مرة فى التاريخ أيضا، حيث توج شوقى غريب بلقب أفضب مدير فنى فى البطولة، ورمضان صبحى على جائزة أفضل لاعب، ومصطفى محمد على جائزة الهداف، ومحمد صبحى على جائزة أفضل حارس، ومنتخب مصر على جائزة اللعب النظيف.

كما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تكريم نجوم المنتخب الاولمبي فى أولمبياد 1964 التى اقيمت باليابان على هامش حفل تكريم المنتخب الأولمبى ، وهم أحمد مصطفى وفاروق السيد "الزمالك" وطه إسماعيل "الأهلى" ومصطفى رياض ومحمود حسن "الترسانة" ورضا حميدة "المنصورة" وسيد الطباخ "الأولمبى".