شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة يشارك فى مران الأهلى الجماعى وغياب صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى فى مران فريقه الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التى لحقت به مؤخراً وأبعدته عن مباراة الاتحاد السابقة فى بطولة الدورى العام، والتى حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة فى الوقت الذى شهد المران الجماعى غياب صالح جمعة صانع العاب الفريق، فيما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحى.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق الجمعة، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم في التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.