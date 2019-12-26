شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب فى مران الأهلى للشد من أزر اللاعبين قبل مواجهة بلاتينيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي على حضور جزء من مران الفريق صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى بعد غد، السبت، فى دورى أبطال أفريقيا، وقام الخطيب بالشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم قبل اللقاء الأفريقى المهم، والذى يتطلع فيه الأهلى لتحقيق الفوز لرفع رصيده فى مجموعته بدور المجموعات بدورى الأبطال التى تضم معه كلاً من النجم الساحلى التونسى والهلال السوداني.

واطمأن الخطيب على حالة اللاعبين وروحهم المعنوية قبل مواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة، وأشاد باللاعبين بعد الانتصارات الأخيرة محلياً والتى جعلت المارد الأحمر يتربع على قمة الدورى برصيد 24 نقطة جمعها من 8 انتصارات.

وحرص الخطيب على الحضور مُبكراً للنادى الأهلى، ثم حضر جزءاً من المران وتابعه من على دكة البدلاء.

وعاد الخطيب من فرنسا مساء الثلاثاء بعد إجراء فحوصات طبية على الظهر، وعاد رئيس الأهلى ببرنامج علاجى سيؤديه لمدة ثلاثة أشهر بالقاهرة، ومنه علاج مائى، وسيطير إلى فرنسا أواخر يناير المقبل للاطمئنان على سير البرنامج قبل العودة للقاهرة لاستكمال البرنامج التأهيلي.

ويرغب رئيس الأهلى فى دعم فريق الكرة والتأكيد للاعبين على دعم مجلس الإدارة لهم وحرصه على توفير كل سُبل النجاح والاستقرار من أجل الحفاظ على لقب الدورى واستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013. وكان محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أكد أن الجهات الأمنية وافقت بشكل رسمى على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى المقرر لها فى الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. جدير بالذكر، أن الأهلى يمتلك 3 نقاط بالمركز الثانى بترتيب المجموعة بالتساوى مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلى التونسى الترتيب بـ6 نقاط.

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الخطيب فى مران الاهلى



الخطيب مع عبد الحفيظ فى مران الاهلى



الخطيب مع فايلر فى مران الاهلى