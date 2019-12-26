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الزمالك يعلن برنامج اليوم الثانى فى زامبيا استعداداً لزيسكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن برنامج الفريق اليوم فى زامبيا، حيث يتناول اللاعبون وجبة الغذاء مبكرا فى الحادية عشرة، بعدها يلقى الجهاز الفنى محاضرة فنية فى الثانية ظهرا، ثم يتوجه الفريق لملعب ليفى موانا واسا لخوض المران فى الثالثة عصر اليوم.

 

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكان الزمالك خاض مرانه الأول بزامبيا، أمس الأربعاء عقب وصول البعثة، وشهد التدريب عملية الإحماء بالجرى حول الملعب، وقاد كارتيرون مران فك العضلات لجميع اللاعبين خوفًا من تعرضهم للاجهاد، ومن المنتظر أن يبدأ كارتيرون "رسم خطة" مواجهة زيسكو خلال التدريب الفنى الذى سيخوضه اليوم.

 

وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت فى الوصول أمس إلى زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهرًا، إلا أنه تم تعديل موعد الوصول إلى 1:45 عصرًا.

 

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وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الإثيوبى، حيث تأخرت طائرة الفريق فى الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين إلا ربع.

 

وتوجهت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من صباح أمس إلى زامبيا عن طريق ترانزيت إلى أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، وضمت قائمة اللاعبين في بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى -  محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش  في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن  - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

 

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