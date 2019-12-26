شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن برنامج اليوم الثانى فى زامبيا استعداداً لزيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن برنامج الفريق اليوم فى زامبيا، حيث يتناول اللاعبون وجبة الغذاء مبكرا فى الحادية عشرة، بعدها يلقى الجهاز الفنى محاضرة فنية فى الثانية ظهرا، ثم يتوجه الفريق لملعب ليفى موانا واسا لخوض المران فى الثالثة عصر اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكان الزمالك خاض مرانه الأول بزامبيا، أمس الأربعاء عقب وصول البعثة، وشهد التدريب عملية الإحماء بالجرى حول الملعب، وقاد كارتيرون مران فك العضلات لجميع اللاعبين خوفًا من تعرضهم للاجهاد، ومن المنتظر أن يبدأ كارتيرون "رسم خطة" مواجهة زيسكو خلال التدريب الفنى الذى سيخوضه اليوم.