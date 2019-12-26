"لا نستطيع الاستغناء عنه".. بيراميدز يعلق على ملف تجديد عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز، أن فريقه لا يستطيع الاستغناء عن عبد الله السعيد، موضحًا أن لاعبه يُعد الأهم في مصر خلال الوقت الحالي.

وأضاف فتح الله في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" الخميس، أن السعيد يُعد أحد أهم لاعبي بيراميدز ومصر، مشيرًا إلى أن تفكير صاحب الـ34 عامًا على الفريق وليس الأرقام الفردية.

واستطاع عبد الله السعيد الوصول إلى الهدف رقم 99 في مسابقة الدوري بعدما سجل هدفًا في شباك وادي دجلة في لقاء انتهى لصالح بيراميدز (1-0) ضمن الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

وعن ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، قال :"السعيد لا نستطيع الاستغناء عنه، لكن ملف المفاوضات في يد الإدارة".

ومن المقرر أن ينتهي عقد عبد الله السعيد بنهاية الموسم الحالي مما يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل على أن يرحل مجانًا في سوق الانتقالات الصيفية.

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وحول منافسة بيراميدز على البطولات سواء كانت محلية أو قارية، أوضح :"الدوري مازال طويلاً، فلم يمر سوى عشر جولات، صحيح أن الأهلي حقق العلامة الكاملة حتى الآن لكن يتبقى 24 جولة".

وتابع :"ننافس على جميع سواء كانت محلية أو قارية خاصة أن الفريق وضعه جيد في دور المجموعات بالكونفدرالية والفوز على المصري سيضعنا نقترب من الصعود للدور المقبل".

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة في جدول الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.

وعلى الصعيد الأفريقي، يتقاسم بيراميدز صدارة المجموعة الأولى مع المصري البورسعيدي برصيد ست نقاط، في المقابل يأتي إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو بطل موريتانيا في الترتيب الثالث والرابع بدون أي نقاط.

جدير بالذكر أن بيراميدز سيواجه في المباراة المقبلة نظيره المصري يوم الأحد في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.