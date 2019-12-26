حقيبة أحذية الزمالك.. مصدر يوضح لمصراوي حل الأزمة قبل مواجهة زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

كشف مصدر من بعثة فريق الزمالك، أن النادي سيقوم بشراء أحذية جديدة قبل مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.

وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن البعثة ستقوم بتوفير أحذية للاعبين إذا لم يتم حل أزمة الشنط المفقودة.

وكانت بعثة الزمالك والتي تتواجد حاليًا في زامبيا تعرضت لأزمة خلال رحلتها من خلال عدم إرسال حقائب أحذية اللاعبين.

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بعثة فريق الزمالك وصلت إلى زامبيا أمس الأربعاء من أجل مواجهة زيسكو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يتواجد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولى حيث يتصدر الفريق الكونغولي مازيمبي المجموعة برصيد ست نقاط.

في المقابل، يتواجد كل من زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في الترتيب الثالث والرابع برصيد نقطة فقط.