مران الأهلي.. جاهزية ربيعة.. تدريبات منفردة للحراس.. وتعليمات فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش في إطار استعداداته لخوض مباراته أمام بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ملعب السلام في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بلاتينيوم.

واشتمل المران على الجانب البدني وبعض الفقرات الفنية التي سعى من خلالها الجهاز الفني لتطبيق بعض الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة بطل زيمبابوي.

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كما خاض رباعي الحراس شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس واشتملت على بعض الفقرات الخاصة بالتصويب والكرات العرضية.

واكفتى إكرامي بالمشاركة في جزء من مران الحراس الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، قبل أن يخوض جلسة في الجيم.

وفي سياق متصل، شارك رامي ربيعة، مدافع الفريق في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرًا.

على الجانب الآخر، وصلت بعثة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ استعداداً لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال.

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة بطل زيمبابوي غدا قبل إعلان القائمة والتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.