الأهلي يكشف.. تطورات حالة رمضان.. موقف فتحي ومحمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يخضع محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي تحت إشراف "فايلر" الطبيب الألماني، وذلك للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع.

ويتواجد الخبير الألماني حاليًا في الجونة، وحصل محمود على موافقة الجهاز الفني للتوجه إلى الجونة والخضوع لفحص طبي تحت إشراف الطبيب للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الذي يؤديه حاليًا.

من جانبه قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن محمد محمود لايزال في مرحلة العلاج الطبيعي، وكل الأمور تسير بشكل جيد، ومن المقرر أن يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي في وقت لاحق، وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الخبير الألماني.

وفي سياق متصل، عكف حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفره إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد؛ من أجل الاطمئنان على برنامجه التأهيلي بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها قبل عدة أسابيع.

من جانبه، قال طبيب الفريق، إن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا وفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة غضروف الركبة للاطمئنان على حالته، وتحديد برنامجه التأهيلي في الفترة المقبلة.

Advertisements

كما أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن رمضان صبحي، سيؤدي برنامج علاج طبيعي لمدة 12 يومًا قادمة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

وقال محمود، إن رمضان صبحي سينهي برنامج علاج طبيعي بعد 12 يوما يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سيجري أشعة "سونار" جديدة على العضلة الخلفية بعد أسبوعين للاطمئنان على حالته.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته في إحدى تدريبات الفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.