الخطيب يتواجد في مران الأهلي.. وجلسة مع عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواجد في مران الفريق استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن منافسات دوري الأبطال.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن زيارة الخطيب جاءت من أجل تحفيز اللاعبين، والتأكيد على المساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني من أجل استعادة اللقب الأفريقية.

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وشهد المران جلسة ثنائية بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل الاطمئنان على توفير كافة احتياجات الفريق واستعداداته للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل في إطار الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتواجد في الترتيب الثاني بمجموعته الأفريقية برصيد ثلاث نقاط متساويًا مع الهلال السوداني، بينما يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد ست نقاط ويتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون نقاط.