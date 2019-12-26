طارق يحيى يكشف.. أسباب معاناة الزمالك.. ولماذا يتفوق الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف طارق يحيى لاعب ومدرب الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق طلائع الجيش أسباب تعثر الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة وما يحتاجه للنهوض مجددًا.

ويعاني الزمالك من تراجع لنتائج خلال مبارياته الأخيرة، ويحتل الفريق الأبيض حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورتس قال يحيى: "الزمالك افتقد خلال الفترة الأخيرة تواجد لاعبين اصحاب مهارات فردية، طول عمر الزمالك لديه شخصية في الملعب بتعتمد على القدرات الفردية للاعبين أكثر من الجماعية".

وأضاف: "مشكلة الزمالك الحالية هي غياب القدرات الفردية المميزة، خاصة وأن طبيعة الفرق التي تواجده الفريق الأبيض بتعتمد على (زون ديفينس) وفي هذه الحالة الفريق ليس بحاجة لفنيات أو سرعات أكثر منها مهارات فردية".

وتابع مدرب الجيش: "كل ما كانت المهارات الفردية في الخط الأمامي جيدة وتوافر لاعبين مميزين أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى فتحي، أشرف بنشرقي ويوسف أوباما كلما ساعد ذلك الفريق على التسجيل".

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وواصل مدرب الزمالك الأسبق: "الفريق الأبيض يعاني أيضًا من أزمة إهدار الفرص السهلة وغياب التوفيق، الزمالك بحاجة لميكس بين الفنيات التي يضعها المدرب بجانب الاعتماد على المهارات الفردية للاعبين التي بإمكانها التسجيل".

وأكمل: "أزمة المستحقات المالية شتت تركيز اللاعبين وبالتالي أثرت بشكل كبير ومباشر على أداء الفريق".

وبسؤاله عن موقف الأهلي من حسم لقب الدوري قال: "مازال الوقت مبكرًا على حسم لقب الدوري، مازلنا في الجولة العاشرة، ولكن الفريق الأحمر يسير بخطى جيدة وثابتة، يتمتع لاعبوه بروح عالية بإمكانها إنجاح أي مدير فني".

وواصل يحيى: "قدرات لاعبي الأهلي نجحت في حسم مباريات كثيرة، كذلك نجاح الجهاز الفني في وضع اللاعبين في أماكنهم الصحيحة، الصربي ميتشو مدرب الزمالك السابق عندما كان تواجدًا مع الفريق واستغل اللاعبين في أماكنهم الصحيحة تمكن من حصد لقب كأس مصر، عندما أحدث تغييرات بدأ التراجع".

وأتم يحيى تصريحاته: "نتمنى عودة الزمالك للمنافسة بشكل سريع، عودة الفريق الأبيض ستُحلي بطولة الدوري".

جدير بالذكر أن طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى نجح في الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.