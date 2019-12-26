مدرب المصري يرد.. هل يقود إيهاب جلال بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف حمد إبراهيم المدرب العام بنادي المصري البورسعيدي، مصير إيهاب جلال من الرحيل عن الفريق الساحلي في ظل ارتباطه بالانتقال لبيراميدز.
مدرب المصري قال في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" الخميس :"إيهاب جلال يمتلك العديد من العروض، لكن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة".
وتابع :"سعداء بالتواجد في النادي المصري فهو ناد عريق".
وكانت تقارير صحفية ربطت إيهاب جلال بقيادة نادي بيراميدز بعدما أعلن الأخير رحيل مدربه الفرنسي سبيستيان ديسابر عن منصبه لسوء النتائج.
وتولى إيهاب جلال قيادة المصري منذ الموسم الماضي ليقود الفريق البورسعيدي للحصول على المركز الرابع والمؤهل للمشاركة في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.
ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة بيراميدز أفريقيًا يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.
جدير بالذكر أن المصري يتقاسم صدارة المجموعة مع بيراميدز برصيد ست نقاط، في المقابل يتواجد فريقي إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو بطل موريتانيا في الترتيب الثالث والرابع بدون نقاط.
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