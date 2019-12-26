الخليج 365 يوضح موقف مشاركة صلاح أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليستر سيتي في اللقاء الذي سيقام الليلة ضمن قمة الأسبوع الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وعلم "الخليج 365"، أن النجم المصري محمد صلاح سيظهر في مباراة الليلة ليدون ظهوره السادس مع ليفربول أمام ليستر سيتي.

تشكيل ليفربول الهجومي لن يشهد أي تغييرات من خلال مشاركة محمد صلاح ومعه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

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ويمتلك محمد صلاح سجلاً مميزًا أمام ليستر سيتي، فاستطاع أن يسجل في شباك "الثعالب" ثلاث مرات في خمس مواجهات.

ويسعى صاحب الـ27 عامًا لمواصلة تسجيله للأهداف على حساب ليستر، بعدما قاد فريقه في المباراة السابقة للفوز بتسجيله هدفين أمام واتفورد.

ليفربول ينتظره عدد من المباريات الصعبة في وقت زمني قليل، فسيلعب "الريدز" أمام ليستر سيتي الليلة، ثم وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل، وبعده شيفيلد يونايتد مساء الخميس المقبل.

ويتصدر ليفربول حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، مع امتلاك "الريدز" مباراة مؤجلة أمام ويستهام، في المقابل يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.