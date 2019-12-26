رسميًا.. الزمالك يفقد خدمات حازم إمام لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك حاجة حازم إمام لاعب الفريق الأبيض للعلاج لمدة اسبوع بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الإنتاج الحربي. وخضع اللاعب لأشعة أثبتت إصابته بشد في عضلة السمانة وحاجته للعلاج لمدة اسبوع. Advertisements وكان حازم إمام قد خرج مصابا فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز. ويغيب اللاعب عن مواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ومن المتوقع أن يلحق حازم إمام بمباراة الفريق الأبيض أمام أسوان في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري والمقرر لها الخميس المقبل.

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