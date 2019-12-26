اتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل عودة الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أن تأجيل مسابقة الدوري تسبب في منع عودة الجماهير.

وأضاف عبد الله في تصريحات عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"في بداية تولينا مسؤولية إدارة اتحاد الكرة كنّا نتدخل ونتحدث مع الأمن بدلاً من الأندية".

وتابع :"الوضع الآن تغير وأصبحت الأندية مطالبة بالحصول على موافقات الأمن من أجل السماح لدخول الجماهير لمبارياتها، هدفنا من البداية كان مساعدة الأندية فقط".

وأكمل :"سنحاول الفترة القادمة إعادة الجماهير لكن يبقى القرار الأول والأخير في يد الأمن".

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وتوقف مسابقة الدوري خلال الفترة الماضية بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في مصر والتي توّج من خلالها منتخب "الفراعنة" ليصل لأولمبياد طوكيو والتي ستقام في 2020.

وعن قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قال :"في البداية هذه اللجنة عبارة عن قضاه وليس من حقنا أن نناقش قراراتهم، قرارات اللجنة إلزامية على الجميع".

وأنهى :"ليس لدينا أي سلطة أن نناقش قرارات اللجنة ومن حقهم أن يصدروا عقوبات مضاعفة إذا لم يتنفذ العقوبة، نحن فقط جهة إلزامية فقط".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت عدة قرارات في الفترة الأخيرة يأتي من أبرزها منع رئيس الزمالك مرتضى منصور من حضور المباريات عقب تصريحاته تجاه لجنة التحكيم وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.