صور.. الخطيب في تدريبات الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم

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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور مران فريق الكرة اليوم، في إطار استعداداته لمباراته القادمة والمهمة أمام فريق بلاتينيوم الزيمبابوي المحدد لها مساء السبتفي الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا.
جاء حضور الكابتن محمود الخطيب؛ لتحفيز اللاعبين، ورفع معنوياتهم، والتأكيد على المساندةالكاملة للفريق وجهازه الفني في مشواره الإفريقي لاستعادة اللقب القاري للأهلي وجماهيره.
وتابع رئيس النادي المران وعقد جلسة مطولة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ للاطمئنان على توفير كافة احتياجات الفريق، واستعداداته للمرحلة القادمة.
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