أرقام محمد صلاح أمام ليستر سيتي تهدد الثعالب في مواجهة ليفربول

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول لقيادة فريقه في مواجهة ليستر سيتي التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد ووكرز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويبحث محمد صلاح عن مواصلة تألقه مع ليفربول بعدما استعاد مستواه المعهود مرة أخرى، والعودة لسباق الهدافين، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4 في 14 مشاركة حتى الآن ببطولة الدوري الإنجليزي.

ولعب النجم الدولي المصري محمد صلاح 5 مرات

من قبل بقميص ليفربول ضد فريق ليستر سيتي، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، ولم يتعرض لأي هزيمة، ونجح في تسجيل 3 أهداف ولم يصنع أي هدف.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي:

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يكون موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، بمشاركة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الحادية عشرة، بتوقيت مكة

المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة:

ستكون مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق رؤوف خليف.

يدخل فريق ليفربول، بقيادة يورجن كلوب، مباراة ليستر سيتي وهو يحتل صدارة جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على رغم تأجيل مباراة وست هام له في الجولة الماضية لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13 نقطة.