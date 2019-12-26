شاهد.. جماهير الإسماعيلي تطالب السيسي بإقالة رئيس النادي

شن جماهير الإسماعيلي هجومًا على مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مطالبين السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإقالة المجلس الحالي.

وتصدر هاشتاج"إقالة عثمان يا سيسي" موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وقال أحد المغردين:" نادينا اكبر من ان يُدار بعقلية إبراهيم عثمان، و إقالة ابراهيم عثمان ومجلسه هو مطلب الشارع الاسمعلاوي رقم واحد قبل حلول العام الجديد، انقذوا الإسماعيلي.

وجاء ذلك بعدما ألغى الإجتماع الذي كان مقرر أن بقام بالأمس بين إبراهيم عثمان واللواء شريف بشارة

محافظ إسماعيلية لحل مشاكل النادي.

ونشر أحد مشجعين الدراويش قائلًا :" إبراهيم عثمان فوق القانون وعامل دولة جوا الدولة يا ريس وملهوش كبير ودمر نادى كبير ومش عايز يصلح ويسبب تعصب واحتقان لمواطنين محافظة اسماعلية وباقى مشجعين كيان النادى فى كل محافظات مصر هل كل هذا ومازال المدعو ابراهيم عثمان متمسك بالكرسى لهدم نادى عريق وطنى".

وعلق الآخر قائلًا:" الاسماعيلى نادى كبير

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يستحق ادارة محترفة ليعود كما كان برازيل مصر".

ونشر الآخر قائلًا :" نادي الاسماعيلي من اعظم الاندية في افريقيا وكلنا معاه ...ضد الفاشل رئيس النادي"

ويرغب جماهير الإسماعيلي في رحيل مجلس ادارة عثمان بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الماضية وبعد الدراويش عن المنافسة وفقدان مكانته وسط الكبار.

وشن جمهور الدراويش هجوما علي عثمان بسبب عدم تواجد مدير فني للفريق الأول وفقدان بعض المراكز وتواجد لاعبين غير قادرين على اللعب باسم الإسماعيلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة جمعهما من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 والتعادل في مباراة وحيدة