بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي بمشاركة محمد صلاح

يترقب عشاق الكرة العالمية، مباراة ليفربول وليستر ستي اليوم الخميس، في أهم أيام الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والمعروف بـ"البوكسينج داي"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البطولة الأهم على مستوى العالم.

وستكون الملاعب الإنجليزية كاملة العدد على مدار اليوم بالكامل، حيث تقام 9 مباريات بين 18 فريقًا تتنافس في البطولة، بدءًا من الثانية والنصف ظهرًا بمباراة توتنهام وبرايتون، وحتى السابعة والنصف مساءً بمباراة مانشستر يونايتد وضيفه نيوكاسل يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»، بينما تقام 6 مباريات دفعة واحدة في تمام الخامسة مساءً.

فيما تقام المباراة الأخيرة من هذه الجولة غدًا الجمعة، على ملعب «مولينيو» بين مانشستر سيتي ومضيفه وولفرهامبتون، في تمام

العاشرة إلا الربع مساءً.

وستكون أهم مباريات اليوم في تمام العاشرة مساءً عندما يستضيف ملعب «ووكرز» مباراة القمة في البريميرليج بين ليفربول المتصدر وليستر سيتي الوصيف، في موقعة نارية ستؤثر كثيرًا على شكل المنافسة حتى نهاية الموسم.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على الرغم من تأجيل مباراة وست هام له في الأسبوع الماضي لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13

Advertisements

نقطة.

في المقابل سيحاول ليستر سيتي بقيادة براندن رودجرز تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز هذا الموسم من أجل تقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، من أجل إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويستمر غياب جويل ماتيب وناثانيل كلاين عن ليفربول في مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي، ولحق به ديان لوفرين بداعي الإصابة أيضًا، وسيشهد اللقاء عودة أليسون من الإيقاف.

سيفتقد الريدز لبعض اللاعبين في مواجهة ليستر سيتي للإصابة، وهُم ماتيب، لوفرين في خط الدفاع، فابينيو في الوسط وأُضيف إليه تشامبرلين والذي كان قد تعرض للإصابة في نهائي كأس العالم للأندية ضد فلامينجو.

في المقابل، لن يفتقد ليستر سيتي لأي لاعب في مواجهة ليفربول في قمة مباريات البوكسينج داي، بعد عودة البولندي كابوتسكا للتدريبات هذا الأسبوع، ولكنه مازال غير جاهز للمشاركة.