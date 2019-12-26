موعد مباراة الرائد والعدالة في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الرائد نظيره العدالة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين. موعد مباراة الرائد والعدالة تنطلق مباراة الرائد والعدالة سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية العربية السعودية والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة الرائد والعدالة تذاع مباراة مباراة الرائد والعدالة بشكل حصري عبر قناة السعودي 2 بتعليق عبدالله الغامدي. ويدخل الرائد المباراة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة جمعهما من 12 مباراة حقق الفوز ستة مباريات وتعادل في إثنين وتلقى الهزيمة في أربعة، بينما يدخل العدالة المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط جمعهما بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز مبارياتان وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في سبعة.

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