اليوم.. أولى مباريات أرتيتا مع أرسنال أمام بورنموث

يستعد فريق أرسنال بالقيادة الفنية الجديدة للمدرب ميكيل أرتيتا، لمواجهة بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب فيتنس فيرست، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج".

ويسعى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الجديد لفريق أرسنال

الإنجليزي، لإعادة هيكلة الفريق اللندني بعد أيام من تولي المسئولية الفنية للجانرز خلفًا لفريدي ليونبيرج الذى تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل الإسبانى إوناي إيمري.

ويتطلع مساعد مدرب بيب جوارديولا السابق فى مانشستر سيتي إلى

إعادة المدفعجية إلى المسار الصحيح بعد سلسلة النتائج السلبية التى يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة بمسابقة البريميرليج وهبوطه إلى المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

ويري أرتيتا أن الجانرز لا يملك قوة مالية مماثلة للأندية التي تنافسه في الدوري الإنجليزي ولذلك فإن أرتيتا سيعمل على بيع أكثر من نجم لتوفير أموال للصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.