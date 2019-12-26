موعد مباراة الهلال والحزم بالدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الحزم مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والحزم

تنطلق مباراة الهلال والحزم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم

تذاع مباراة مباراة الهلال والحزم بشكل حصري عبر قناة السعودي 1 بتعليق عبدالله الحربي.

ويدخل الهلال المباراة وهو يحتل

المركز الخامس برصيد 20 نقطة جمعهما من 9 مباريات حقق الفوز في ستة مباريات وتعادل في مبارياتان وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

بينما يحتل الحزم المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة جمعهما من 12 مباراة حقق الفوز في أربعة والتعادل مبارياتان وخسر في ستة مباريات.