أسوان يبحث عن مهاجم بـ"بلاش" في الميركاتو الشتوي

يبحث فريق أسوان عن ضم مهاجم جديد، بعدما تأكدت إصابة مهاجمى الفريق أوميد أوكرى, أحمد عبدالظاهر بقطع فى الرباط الصليبى للركبة وغيابهما عن المشاركة حتى نهاية الموسم الجارى.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، إن ضم مهاجم جديد أصبح على رأس الأولويات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لأسوان، أن الفريق يبحث دعم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، فى مركزى المهاجم والجناح، وفقا للإمكانيات المتاحة مع الفريق، فى ظل الأزمات التى تلاحقه.

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وأرسل نادي أسوان فاكس إلى نادي الإسماعيلي للمطالبة باستعارة حازم مرسي مهاجم الفريق الصاعد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدون مقابل

نظرًا للظروف المالية الصعبة للفريق.

ومن المنتظر أن يستطلع مجلس الإسماعيلي رأي الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار فى الموافقة على عرض أسوان من عدمه.

وانتقل حازم مرسى لصفوف الإسماعيلى موسم 2016 قادمًا من القناة، وتم تصعيده للفريق الأول وسط توقعات أن يكون له دور كبير مع الدراويش فى الفترة القادمة، خاصة فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق فى خط الهجوم، حيث لا يوجد سوى الناميبى بينسون شيلونج.